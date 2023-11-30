Внедорожник Visuva, построенный энтузиастами из Красноярска, показали на видео
Команда энтузиастов из Красноярска представила внедорожник Visuva, предназначенный для езды по тайге, песку и снегу. На автомобиль могут быть установлены два бензиновых турбированных двигателя китайской марки Great Wall: мотор объемом два литра выдает 227 л.с., трехлитровый - 345 л.с.
Внедорожник, построенный на пространственной раме из труб, снабжен автоматической трансмиссией - доступна восьмиступенчатая и девятиступенчатая коробка передач. У машины многорычажная независимая подвеска.
Стоимость машины по предварительному заказу - от 6 млн рублей. Visuva готовит серийное производство автомобилей, на старте планируется представить две модели внедорожников - двухместную и четырехместную. В дальнейшем модельный ряд планируется расширить за счет пятиместного пикапа, микроавтобуса вместимостью до 14 пассажиров и спортивных пятиместных внедорожников.