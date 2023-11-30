Названы самые ожидаемые электромобили российского производства

Следуя за мировой модой российские автопроизводители разрабатывают электромобили. В 2024 году ожидается появление сразу трех электрокаров от российских брендов. Об этом рассказал портал 110km.ru.

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Наиболее ожидаемым назван электрический Lada e-Largus. Серийное производство этой модели планируют запустить в 2024 году в Ижевске. Пробную партию автомобилей обещают собрать уже в конце этого года. Визуально электромобиль не будет отличаться от обычного Lada Largus. В семейство войдут версии автомобили в кузовах универсал и фургон. Запаса хода хватит на 400 километров.

Обуховский завод, входящий в состав концерна «Алмаз-Антей» в конце ноября показал журналистам миниатюрный автомобиль L-Type.Электромотор, установленный на задней оси, питается от тяговой батареи, состоящей из шести сменных модулей емкостью 2,66 кВт-ч каждый. Запас хода достигает 183 километров. Запустить в производство компактную машину планируют в 2024 году.