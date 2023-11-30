На Motor Expo Porsche показала кроссовер Macan GTS

В ходе Thailand International Motor Expo 2023, проходящего в Таиланде, компания Porsche представила модификацию своего автомобиля Macan GTS, адаптированную специально для данного регионального рынка.

Модель Porsche Macan GTS оборудована 2.9-литровым битурбо V6 двигателем, чья мощность была изменена с 440 лошадиных сил и 550 Нм до 380 лошадиных сил и 520 Нм. Автомобиль оснащен семиступенчатой автоматической коробкой передач PDK с двумя сцеплениями и полноприводной системой с возможностью подключения передних колес. Ускорение от 0 до 100 км/ч составляет 4,9 секунды, но с дополнительным пакетом Sport Chrono это время сокращается до 4,7 секунд. Время разгона до 200 км/ч - 19,5 секунд (или 19,3 секунды с пакетом Sport Chrono), при этом максимальная скорость достигает 261 км/ч.

В базовую комплектацию Macan GTS входит адаптивная подвеска PASM (Porsche Active Suspension Management), пониженная на 15 мм, а также 20-дюймовые колесные диски. Как опции доступны пневматическая подвеска и два варианта тормозной системы: PSCB с чугунными дисками, покрытыми карбидом вольфрама, или углерод-керамические PCCB.