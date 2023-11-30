Porsche показа новую Panamera 4 E-Hybrid Executive

В рамках Thailand International Motor Expo 2023 компания Porsche демонстрирует гибридный гиперкар Panamera в исполнении 4 E-Hybrid Executive. Особенностью этой модели являются уникальные серебристые декоративные элементы над боковыми порогами и блестящие серебристые вентиляционные накладки на передних крыльях.

Гибридная конфигурация Panamera 4 E-Hybrid Executive включает 2,9-литровый бензиновый битурбо двигатель V6 с мощностью 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, дополненный электродвигателем на 100 кВт (136 л.с.), суммарная мощность системы составляет 462 л.с., передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.

Этот автомобиль может ускоряться от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды, достигая максимальной скорости 280 км/ч. Его средний расход топлива по циклу NEDC равен 2,5 литра на 100 км. Panamera 4 E-Hybrid Executive способна проехать на одной электрической зарядке до 55 км, развивая максимальную скорость 140 км/ч. Емкость литий-ионной батареи с жидкостным охлаждением составляет 14,1 кВт ч.