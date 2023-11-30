Porsche показала электрокар Porsche Taycan GTS

Модель Porsche Taycan GTS позиционируется в линейке между версиями 4S и Turbo, представляя собой сочетание умеренной мощности и спортивности. Это видно по дополнительным черным декоративным элементам как во внешнем, так и внутреннем оформлении, усовершенствованной пневматической подвеске и улучшенному звучанию системы Porsche Electric Sport Sound, создающей искусственный звук движения.

Taycan GTS оснащен двумя электродвигателями и полным приводом, генерирующими мощность в 517 л.с. в стандартном режиме и до 598 л.с. при активации функции launch control, с крутящим моментом в 850 Нм. Это обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды, что немного медленнее, чем у версии Turbo, достигающей этой отметки за 3,2 секунды с мощностью 680 л.с. Максимальная скорость Taycan GTS ограничена на уровне 250 км/ч.