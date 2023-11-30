Компания BYD представила Atto 3 на Motor Expo 2023

В этом году на международном автошоу в Таиланде китайская автомобильная компания BYD выставила почти все свои новые модели. Одной из них является электрический компактный кроссовер Atto 3, который впервые был выпущен в 2022 году, в период активного развития сегмента электромобилей на внутреннем рынке компании.

BYD планирует расширять географию продаж своих электромоделей и к 2040 году полностью отказаться от производства автомобилей с ДВС. Atto 3 интересен тем, что был разработан с учетом потребностей европейских и азиатских клиентов. Праворульные версии уже доступны в Австралии, Новой Зеландии, Японии и теперь в Таиланде.

Atto 3 основан на модульной архитектуре e-platform 3.0. Это включает в себя установку плоской батареи на дно кузова, что обеспечивает равномерное распределение веса и снижение центра тяжести. Автомобиль оборудован литий-железо-фосфатной батареей на 48 кВт*ч или 60,5 кВт*ч, имеет размеры 4,455 x 1,875 x 1,615 метра и дорожный просвет 175 мм. Среди особенностей экстерьера стоит отметить LED-оптику, адаптивные противотуманки, 5 цветов кузова и уникальные 18-дюймовые диски.

Atto 3 оснащен одним электромотором на передней оси, обеспечивающим передний привод, мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 310 Нм, разгоняющимся до 100 км/ч за 7,3 секунды. Запас хода составляет до 420 км в зависимости от аккумулятора.

Интерьер представлен в двухцветном исполнении с атмосферной подсветкой, поворотным мультимедийным экраном 12,8 дюйма, 12-вольтовой розеткой, беспроводной зарядкой и 8-дюймовой акустикой Dirac. Фронтальные сиденья имеют электрорегулировку, а объем багажника достигает 1330 литров при сложенных задних сиденьях.