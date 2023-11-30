На Motor Expo 2023 показали обновленный Mercedes-Benz GLA

На выставке Thailand International Motor Expo 2023, Mercedes-Benz представила рестайлинговую версию своего компактного кроссовера GLA, специально адаптированную для рынка Таиланда. Эта модель получила последние обновления в дизайне от Mercedes-Benz, включая новые бамперы, модернизированную решетку радиатора, а также свежий дизайн передних и задних фонарей.

В салоне GLA заметны изменения: установлен новый 10,25-дюймовый сенсорный экран для мультимедийной системы, обновлена система MBUX, появилось новое рулевое колесо и переработанный центральный тоннель.

Кроссовер основан на переднеприводной модульной платформе MFA2 Mercedes-Benz с размерами: длина - 4410 мм, ширина - 1834 мм, высота - 1611 мм и колесная база - 2729 мм.