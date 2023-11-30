Компания Mercedes привезла на Motor Expo новый AMG CLS 53 4Matic +

С 2017 года Mercedes-Benz выпускает текущее поколение модели CLS, которая уже прошла через несколько обновлений и модификаций. На Motor Expo 2023 в Таиланде был представлен высокопроизводительный вариант этой модели от подразделения AMG, который выделяется спортивными элементами в дизайне, роскошным интерьером и впечатляющей производительностью.

Экстерьер обновленного CLS включает в себя фирменную светодиодную оптику Multi Beam, крупный и агрессивный передний бампер с большими воздухозаборниками и лип-спойлером, а также радиаторную решетку с вертикальными черными ламелями. Задняя часть кузова привлекает внимание за счет выраженного диффузора и четырех спаренных патрубков выхлопной системы, расположенных по углам, и спойлера типа «ducktail». Mercedes-AMG CLS 53 4Matic + оснащен легкосплавными дисками от 19 до 20 дюймов и имеет следующие габариты: длина — 4988 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1404 мм, колесная база — 2939 мм, дорожный просвет — 176 мм.

В интерьере применены фирменные спортивные сиденья AMG с отделкой из микрофибры и искусственной кожи. Руль обшит микрофиброй и оснащен специальными кнопками для управления режимами езды и функциями автомобиля. Цифровая приборная панель и экран мультимедиа объединены в один кластер под тонким стеклом, система MBUX обновлена и поддерживает голосовое управление. Для премиального звука используется аудиосистема Burmester, а отделка интерьера выполнена из углеродного волокна и черного глянцевого пластика.