Audi представила седан Audi A4 для рынка Таиланда

В Бангкоке на Motor Expo представили седан Audi A4 для рынка Таиланда
На выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Audi дебютировала с обновленной версией седана A4, предназначенной для рынка Таиланда. Автомобиль получил дизайнерские обновления в соответствии с последними тенденциями, разработанными в Ингольштадте. Передняя оптика автомобиля теперь более закруглена, с переработанным дизайном дневных ходовых огней. Решетка радиатора была опущена ниже, теперь она интегрирована в бампер, вместо прямого соединения с капотом. Задняя часть автомобиля также обновлена: новый внутренний дизайн фонарей и измененный задний бампер с расширенным диффузором и новыми выхлопными патрубками.
Внутри Audi A4 значительно увеличен размер экрана мультимедийной системы с 8,3 до 10,1 дюйма и добавлена сенсорная функциональность, что позволило отказаться от привычной ручки MMI. Руль также был обновлен, а цифровая приборная панель получила улучшенную графику, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.
На мероприятии также была представлена версия Audi A4 40 TFSI S Line. Этот автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем TFSI с мощностью 190 л.с., дополненный 12-вольтовым стартер-генератором для снижения расхода топлива на 0,3 л/100 км. Двигатель сопряжен с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией S tronic.