Audi представила седан Audi A4 для рынка Таиланда

На выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Audi дебютировала с обновленной версией седана A4, предназначенной для рынка Таиланда. Автомобиль получил дизайнерские обновления в соответствии с последними тенденциями, разработанными в Ингольштадте. Передняя оптика автомобиля теперь более закруглена, с переработанным дизайном дневных ходовых огней. Решетка радиатора была опущена ниже, теперь она интегрирована в бампер, вместо прямого соединения с капотом. Задняя часть автомобиля также обновлена: новый внутренний дизайн фонарей и измененный задний бампер с расширенным диффузором и новыми выхлопными патрубками.