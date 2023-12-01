В США появилась дорога, способная заряжать электрокары

В США заработала дорога, заряжающая электромобили. Она способна пополнять запас энергии в аккумуляторах проезжающих по ней автомобилей, если у них есть функция беспроводной зарядки. Пока это только небольшой участок длиной 400 метров, расположенный на одной из улиц Детройта, но это только начало: разработку компании Electreon планируют применить и на других дорогах штата Мичиган, пишет CarBuzz.

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Электрифицированная дорога разработки Electreon — первая в своем роде на всем североамериканском континенте. Она подзаряжает электрокары с помощью катушек, расположенных под дорожным полотном — но только при условии наличия функции беспроводной зарядки. Как утверждают создатели, они полностью безопасны для пешеходов, животных и других машин.

Пока это только эксперимент. В Electreon отмечают, что распространение таких дорог поможет популяризации электромобилей: если их будет много, можно будет уменьшить емкость аккумуляторов, сделав электрокары легче, экологичнее и дешевле. Кроме этого, водители смогут не бояться застрять на шоссе вдали от зарядных станций — зарядка будет прямо под колесами.

Однако не все жители Детройта оказались довольны инновационной дорогой. Некоторых озадачило, что власти отдают предпочтение высоким технологиям вместо того, чтобы закрыть выбоины или наладить работу общественного транспорта.