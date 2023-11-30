Audi привезла на Motor Expo новый A5 Sportback

На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023, Audi представила новую версию своего седана A5 Sportback для тайского рынка. Этот автомобиль получил обновления, соответствующие последним дизайнерским тенденциям, разработанным в Ингольштадте. Среди нововведений в дизайне A5 Sportback можно отметить обновленные бамперы, увеличенную и современную радиаторную решетку с сотовой структурой и модернизированную оптику.

Изменения затронули и интерьер автомобиля. Теперь размер экрана мультимедийной системы составляет 10,1 дюйма, он стал сенсорным, а также в стандартную комплектацию входит 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. Автомобиль оснащен обновленной мультимедийной системой MMI на базе платформы MIB 3. Традиционный управляющий блок с ручкой на центральной консоли был убран, теперь управление мультимедийной системой осуществляется через сенсорный экран или голосовые команды.