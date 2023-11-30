Audi привезла на Motor Expo новый A5 Sportback

В Бангкоке на Motor Expo показали седан Audi A5 Sportback для рынка Таиланда
На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023, Audi представила новую версию своего седана A5 Sportback для тайского рынка. Этот автомобиль получил обновления, соответствующие последним дизайнерским тенденциям, разработанным в Ингольштадте. Среди нововведений в дизайне A5 Sportback можно отметить обновленные бамперы, увеличенную и современную радиаторную решетку с сотовой структурой и модернизированную оптику.
Изменения затронули и интерьер автомобиля. Теперь размер экрана мультимедийной системы составляет 10,1 дюйма, он стал сенсорным, а также в стандартную комплектацию входит 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. Автомобиль оснащен обновленной мультимедийной системой MMI на базе платформы MIB 3. Традиционный управляющий блок с ручкой на центральной консоли был убран, теперь управление мультимедийной системой осуществляется через сенсорный экран или голосовые команды.
На мероприятии также был представлен вариант Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro. Эта модель оснащена 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем TFSI с мощностью 249 лошадиных сил (370 Нм) и дополнена 12-вольтовым стартер-генератором. Для передачи мощности используется 7-ступенчатая трансмиссия S tronic и система полного привода quattro с электронно управляемой муфтой на задней оси, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.