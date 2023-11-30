В Бангкоке представили роскошный седан Audi A8L

На автосалоне Thailand International Motor Expo 2023 был представлен роскошный седан Audi A8 L, специально адаптированный для рынка Таиланда. Дизайн автомобиля был обновлен с учетом последних тенденций, разработанных в Ингольштадте. Основным элементом обновленного внешнего вида A8 L являются новые светодиодные фары Digital Matrix, выполненные в форме плоских шестиугольников, характерных для последних моделей Audi.

Интерьер седана также был модернизирован, включая новые отделочные материалы, переработанную мультимедийную систему MIB3 и опциональные 10,1-дюймовые экраны для задних пассажиров. Системы помощи водителю, насчитывающие до 40 функций, теперь разделены на три категории: Park для парковки, City для городской езды и Tour для поездок на большие расстояния или по трассе.