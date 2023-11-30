В Бангкоке представили роскошный седан Audi A8L для рынка Таиланда
На автосалоне Thailand International Motor Expo 2023 был представлен роскошный седан Audi A8 L, специально адаптированный для рынка Таиланда. Дизайн автомобиля был обновлен с учетом последних тенденций, разработанных в Ингольштадте. Основным элементом обновленного внешнего вида A8 L являются новые светодиодные фары Digital Matrix, выполненные в форме плоских шестиугольников, характерных для последних моделей Audi.
Интерьер седана также был модернизирован, включая новые отделочные материалы, переработанную мультимедийную систему MIB3 и опциональные 10,1-дюймовые экраны для задних пассажиров. Системы помощи водителю, насчитывающие до 40 функций, теперь разделены на три категории: Park для парковки, City для городской езды и Tour для поездок на большие расстояния или по трассе.
Кроме того, была представлена гибридная модель Audi A8 L 60 TFSI e quattro. Габариты автомобиля — 5302 мм в длину, 1945 мм в ширину и 1485 мм в высоту, с колесной базой 3128 мм. В нем установлен 3,0-литровый бензиновый турбодвигатель V6 мощностью 462 лошадиные силы, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Емкость аккумулятора составляет 14.1 кВт ч, что обеспечивает запас хода на электричестве до 52 км, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.