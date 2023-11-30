Chevrolet показало обновленные внедорожники Tahoe и Suburban

Изменения в дизайне экстерьера обеих моделей минимальные, зато интерьер подвергли цифровизации. На смену аналоговой приборной панели наконец пришел экран диагональю 11 дюймов, который устанавливается даже на базовые версии Tahoe и Suburban, а по центру отныне расположен 17,7-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Кроме того, с обновлением дизельные модификации внедорожников стали мощнее.

Внешние изменения Tahoe и Suburban сводятся к новой головной оптике, другим бамперам, обновленному дизайну радиаторной решетки и патрубков выхлопной системы, а за доплату стали доступны 24-дюймовые колесные диски.

Салон же основательно переработали и осовременили, избавившись от переизбытка физических кнопок в угоду экранам. На центральном тоннеле появилась беспроводная зарядка для смартфона, рычаг коробки передач «переехал» на рулевую колонку и был пересмотрен дизайн рулевого колеса. Из необычных опций можно выделить датчик движения в салоне и возможность вывести изображения с камеры кругового обзора на экран смартфона.

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Опционально для внедорожников стали доступны пневмоподвеска Air Ride с возможностью регулировки дорожного просвета и электронноуправляемые амортизаторы Magnetic Ride Control. А с 2025 года Tahoe и Suburban начнут оснащать продвинутым автопилотом SuperCruise.

Гамма бензиновый двигателей, которая включает V8 объемом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно, осталось нетронутой. А вот трехлитровый дизель форсировали с 281 силы до 623 лошадиных сил. Как и раньше, он работает с тандеме с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.