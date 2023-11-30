Audi показала TT RS для рынка Таиланда

На Thailand International Motor Expo 2023, Audi представила мощное купе TT RS, специально разработанное для тайского авторынка. Этот автомобиль оснащен аэродинамическими элементами, включая объемные воздухозаборники и сплиттер, а также примечательную черную глянцевую радиаторную решетку. Задняя часть купе дополнена крупным карбоновым антикрылом на крышке багажника.

Интерьер Audi TT RS Coupe характеризуется цифровой приборной панелью Audi virtual cockpit, системой выбора режимов вождения Audi drive select с четырьмя настройками (comfort, auto, dynamic, individual), а также аудиосистемой Bang & Olufsen с 12 динамиками мощностью 680 Вт и навигационной системой MMI Navigation plus с MMI Touch. Сиденья автомобиля выполнены из кожи с яркими строчками.