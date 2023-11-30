В Бангкок на Motor Expo привезли гибридный седан Lexus LS500h для рынка Таиланда
На Международной автомобильной выставке в Таиланде 2023 года Lexus дебютировала с гибридным седаном LS500h, разработанным специально для рынка Таиланда. Первое представление этой обновленной модели LS500h состоялось в 2020 году, и она получила ряд дизайнерских обновлений, технологических усовершенствований и улучшений в плане комфорта. Внешний вид седана узнаваем по передней части, при этом форма фар и бампера была обновлена. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения с новым дизайном бампера и матовыми вставками в задних фонарях, которые гармонируют с красными рассеивателями. Гибридная модель оснащена дополнительными воздуховодами в передних крыльях.
В салоне основным новшеством является обновленная медиасистема с дисплеем, выступающим в стиле планшета, сохраняющим размер в 12,3 дюйма. Сохранен и тачпад на центральной консоли, а среди новых функций — зеркало заднего вида с встроенным экраном.
Гибридная система LS 500h обеспечивает общую мощность в 354 л.с., сочетая 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 295 л.с. с двумя электродвигателями, включенными в бесступенчатую электромеханическую трансмиссию. Модель предлагается с задним или полным приводом. Компактная литий-ионная батарея установлена над задней осью, и возможность внешней зарядки отсутствует. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, сообщает с Motor Expo 2023 автомобильный портал ТАРАНТАС НЬЮС.