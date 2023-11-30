В Бангкок на Motor Expo привезли гибридный седан Lexus LS500h

На Международной автомобильной выставке в Таиланде 2023 года Lexus дебютировала с гибридным седаном LS500h, разработанным специально для рынка Таиланда. Первое представление этой обновленной модели LS500h состоялось в 2020 году, и она получила ряд дизайнерских обновлений, технологических усовершенствований и улучшений в плане комфорта. Внешний вид седана узнаваем по передней части, при этом форма фар и бампера была обновлена. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения с новым дизайном бампера и матовыми вставками в задних фонарях, которые гармонируют с красными рассеивателями. Гибридная модель оснащена дополнительными воздуховодами в передних крыльях.