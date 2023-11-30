Компания Lexus представила специальную версию NX 350h

На международном автошоу Motor Expo 2023 в Таиланде, японский бренд Lexus представил свой обновленный компактный кроссовер — Lexus NX, который был переработан в 2022 году. В результате рестайлинга, модель NX 300h сменила на NX 350h, созданную на новой модульной архитектуре, подобной моделям NX 350 и NX 250, но с добавлением двух электромоторов.

Внешний вид NX 350h стал более элегантным, с более низким центром тяжести, улучшая впечатления от вождения. Передняя часть выделяется остроконечными светодиодными фарами и тонкими светодиодными ДХО в форме галочки, гармонирующими с массивной радиаторной решеткой. На выставке была показана специальная версия Grand Luxury с незначительными изменениями, включая темно-хромированный значок бренда, 18-дюймовые легкосплавные диски с резиной Yokohama BluEarth и темные акценты по кузову. Размеры кроссовера — длина 4660 мм, ширина 1865 мм, высота 1660 мм, колесная база 2690 мм.

Интерьер Grand Luxury отличается светлым дизайном с кожаной отделкой дверных карт и центральной консоли. Обновленная информационно-развлекательная система теперь включает сенсорный экран вместо предыдущего джойстика. Базовая версия оснащена цифровой панелью приборов и 9,8-дюймовым экраном мультимедиа с голосовым управлением, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Аудиосистема включает 10 динамиков.

Гибридная силовая установка объединяет 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с электродвигателями, обеспечивая 240 л.с. и разгон до 100 км/ч за 8.7 секунд. Экономичность модели выражается в расходе топлива 5 литров на 100 км в смешанном цикле.