Lexus показал гибридный седан Lexus IS300h

На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Lexus представила гибридный седан IS300h, разработанный специально для рынка Таиланда. Эта модель, впервые показанная в 2020 году, получила обновления в дизайне как внешнем, так и внутреннем, с акцентом на сохранение основных технических характеристик. Внешний вид передней части седана теперь соответствует стилю более старших моделей Lexus, с более традиционной оптикой и дневными ходовыми огнями. Задняя часть украшена тонкой светодиодной полосой, соединяющей фонари.

В интерьере обновлен салон: новая передняя панель с круглыми вентиляционными дефлекторами заменила прямоугольные. Стандартное оснащение включает 8-дюймовый сенсорный экран, с возможностью апгрейда до 10,3 дюйма. Система совместима с Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, а управление мультимедиа осуществляется через тачпад вместо прежнего джойстика.