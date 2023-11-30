Lexus показал гибридный седан Lexus IS300h

В Бангкок привезли гибридный седан Lexus IS300h для рынка Таиланда
На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Lexus представила гибридный седан IS300h, разработанный специально для рынка Таиланда. Эта модель, впервые показанная в 2020 году, получила обновления в дизайне как внешнем, так и внутреннем, с акцентом на сохранение основных технических характеристик. Внешний вид передней части седана теперь соответствует стилю более старших моделей Lexus, с более традиционной оптикой и дневными ходовыми огнями. Задняя часть украшена тонкой светодиодной полосой, соединяющей фонари.
В интерьере обновлен салон: новая передняя панель с круглыми вентиляционными дефлекторами заменила прямоугольные. Стандартное оснащение включает 8-дюймовый сенсорный экран, с возможностью апгрейда до 10,3 дюйма. Система совместима с Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, а управление мультимедиа осуществляется через тачпад вместо прежнего джойстика.
Гибридный Lexus IS300h оборудован 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 181 л.с. и 221 Нм крутящего момента, а также 143-сильным электромотором, что в сумме дает 223 л.с. мощности. В комплектацию входит вариатор, обеспечивающий разгон от 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.