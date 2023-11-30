Названо число новых китайских машин, которые начнут продаваться в России в 2024 году

В объединенной пресс-службе дилерских холдингов "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" рассказали о том, что в 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых новых моделей китайских брендов.

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"По нашим ощущениям, верхняя планка не превысит 45 моделей. Большее количество может привести к затовариванию рынка", - отметили дилеры в разговоре с "Газетой.ru".

Агентство "Автостат" не так давно сообщало, что в первой половине 2023 года в России дебютировали около 30 моделей машин из КНР, а во второй - более 60.

В 2023 году число дилерских центров китайских брендов достигло почти 2 тысяч. К концу 2023 года их может стать еще на 300 больше. Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети.

Доля китайских автомобилей на российском рынке за год выросла в 2,7 раза - с 17 до 46%. Другие бренды "схлопываются": корейские авто просели с 25 до 8%, европейские - с 20 до 5%, японские - с 12 до 6%.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэ заявил, что Китай намерен разрабатывать машины с учетом потребностей россиян. Инженеры готовы "постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям российского рынка", который является для Поднебесной крупнейшим после домашнего.