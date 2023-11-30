Названо количество застрахованных электрокаров в РФ в 2023 году

В этом году с января по октябрь включительно автовладельцы застраховали почти в 3 раза больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в компании "Согласие". По данным агентства "Автостат", за 10 месяцев 2023 года в РФ было продано 10 465 электромобилей, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

© Российская газета

Эксперты объясняют это появлением на рынке ряда новых брендов и моделей, а также улучшением инфраструктуры зарядных станций.

Видео дня

Топ-5 самых популярных моделей электрокаров в этом году в портфеле "Согласия" возглавляет китайский кроссовер Voyah Free, который появился на российском авторынке относительно недавно: доля оформленных на эти машины страховых полисов наиболее высока - 14%.

На втором месте ещё один электрический "китаец" BYD F3 (чуть менее 14%). На третьем - Nissan Leaf (13%). Также наиболее востребованными моделями стали поступивший в продажу в конце прошлого года электрокар отечественного производства Evolute i-Pro (10%) и электровэн Voyah Dream (8%). Доля оформленных полисов на Tesla составила 7,8%. Достаточно часто автомобилисты страховали по каско и ОСАГО Audi e-tron, Hongqi E-HS9 и другие.

К самой экзотичной модели специалисты отнесли роскошный суперкар Lotus Eletre. На эти машины в этом году были приобретены всего 3 полиса ОСАГО и 2 каско. Страховую защиту оформили автомобилисты из Москвы. При средней стоимости суперкаров в 17 миллионов рублей ОСАГО обошлось водителям в 12 700 рублей, а каско - в 420 000 рублей.

Больше всего застрахованных электромобилей ожидаемо приходится на Москву, где наиболее развита необходимая инфраструктура и есть бонусы, например, в виде бесплатных парковочных мест (60%).