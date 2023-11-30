Универсалы Vesta NG уже появились в салонах дилеров с ценами

Универсалы Vesta NG уже появились в салонах дилеров
Универсал Lada Vesta SW (1,6, 106 л.с., МКП) представлен в комплектации Life в одном их дилерских центров в Тольятти (каком не уточняет).
Автомобиль предлагают на 15-х стальных дисках и резине Pirelli, сообщает автор видео. Среди особенностей этой комплектации: центральный подлокотник с боксом, сиденье водителя регулируется по высоте и есть поясничная поддержка, подогрев передних сидений и мультимедийная система Lada EnjoY. В автомобиле 4 электростеклоподъемника, мультируль и кнопка старт-стоп.
Цена этого автомобиля в прайс-листе дилера - 1 721 900 рублей, что удивительно, так как это ровно та рекомендованная цена, что указана на сайте автопроизводителя. А где же тогда накрутка дилеров, о которой так много говорят?