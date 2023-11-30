Агентство "Автостат" назвало самый популярный автомобиль в люксовом сегменте с пробегом

Всего за этот месяц россияне приобрели 181 люксовый автомобиль с пробегом, что на 14% больше, чем в октябре прошлого года. Самыми популярными марками стали Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin. По итогам 10 месяцев россияне приобрели почти 1,9 тыс. подержанных люксовых авто (на 15% больше, чем за этот же период год назад).