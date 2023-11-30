В Hyundai заявили о серьезном изменении внешности кроссовера Palisade

На автосалоне в Лос-Анджелесе вице-президент Hyundai по планированию продукции Олабиси Бойл анонсировал серьезные перемены во внешности большого кроссовера, который сменит генерацию примерно в 2025 году. Детали пока засекречены, но он будет не похож не только на текущую модель, но и на новый Santa Fe, радикальная смена дизайна которого понравилась далеко не всем.

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По словам Бойла, во втором поколении Hyundai Palisade выведут «на новый уровень». Пока остается только гадать о переменах, которые припасли дизайнеры южнокорейской марки, так как новый флагман еще даже не вывели на тесты. Ранее сообщалось, что испытания прототипов начнутся до конца 2023 года. Однако до премьеры еще далеко, так как Palisade заметно освежили относительно недавно — весной 2022-го.

Что касается силовых установок, то Бойл обошелся без конкретики, но напомнил о линейке, которая «закрывает брешь» между двигателями внутреннего сгорания и электромоторами. Это «мягкие» и подключаемые гибридные установки, а также более эффективные ДВС. По данным инсайдеров, Palisade впервые получит бензоэлектрический вариант, что рифмуется с планами Hyundai по электрификации.

Бойл прокомментировал и дизайн Santa Fe, вызвавший немало споров. Целью было как удовлетворить нынешних клиентов, так и привлечь новых. Исследование показало, что публике как раз нравятся более «угловатые» машины — таким и сделали Santa Fe пятого поколения, который сравнивают с Land Rover Defender.