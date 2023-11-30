Представлен компактный 7-местный минивэн Hyundai Stargazer

В рамках Thailand International Motor Expo 2023, Hyundai раскрыла детали своего новейшего компактвэна Stargazer, созданного специально для рынка Таиланда. Впервые анонсированный летом 2022 года, Hyundai Stargazer предлагает варианты семиместного или шестиместного (в более высоких комплектациях) салона. Этот минивэн является новым направлением для южнокорейской автомобильной компании. Габариты Stargazer составляют 4460 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1695 мм в высоту, с колесной базой 2780 мм. Он построен на той же платформе, что и Kia Carens, предназначенный для рынка Индии.