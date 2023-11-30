В Бангкоке представлен компактный 7-местный минивэн Hyundai Stargazer
В рамках Thailand International Motor Expo 2023, Hyundai раскрыла детали своего новейшего компактвэна Stargazer, созданного специально для рынка Таиланда. Впервые анонсированный летом 2022 года, Hyundai Stargazer предлагает варианты семиместного или шестиместного (в более высоких комплектациях) салона. Этот минивэн является новым направлением для южнокорейской автомобильной компании. Габариты Stargazer составляют 4460 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1695 мм в высоту, с колесной базой 2780 мм. Он построен на той же платформе, что и Kia Carens, предназначенный для рынка Индии.
Футуристический дизайн внешнего вида Stargazer характеризуется особенной передней и задней частью. Фары размещены на углах бампера, над которыми тянется горизонтальная светодиодная полоса ДХО. Задние фонари соединены светящейся полосой, формируя H-образный узор при включении. В интерьере установлен цифровой приборный щиток на 4,2 дюйма и 8-дюймовый экран мультимедийной системы.
Автомобиль оснащается единственным вариантом двигателя: 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил и крутящим моментом 144 Нм, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.