Перечислены наиболее выгодные для перепродажи бюджетные автомобили

Седан Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых выгодных для перепродажи бюджетных автомобилей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные исследования по сохранности остаточной стоимости машин на российском рынке Residual value 2023 аналитического агентства «Автостат».

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Речь идет о машинах B-класcа в возрасте шести лет.

Автомобилю Hyundai Solaris спустя шесть лет удалось сохранить 151,8% своей первоначальной стоимости. Так, машину сейчас можно продать дороже, чем она была куплена новой шесть лет назад.

Volkswagen Polo занял вторую строчку с индексом остаточной стоимости в 151,7%, Renault Sandero Stepway — третью (151,1%).

На четвертой и пятой строчках расположились корейский Kia Rio и отечественная Lada Vesta. Индекс остаточной цены у этих моделей составил 150,5 и 135,2% соответственно.