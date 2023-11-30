Hyundai представили финальную версию H1 Elite FE

Hyundai Thailand представило специальную прощальную версию своего рамного минивэна H1, известного на других рынках как Hyundai Starex или Grand Starex. Эта модель долгое время оставалась популярной в Таиланде, в то время как в других странах её начала заменять новая модель Staria с 2021 года. В Таиланде H1 продолжал продаваться исключительно в 11-местной пассажирской версии под названием Hyundai H1 Elite NS.