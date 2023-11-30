Hyundai представили финальную версию H1 Elite FE на Motor Expo 2023
Hyundai Thailand представило специальную прощальную версию своего рамного минивэна H1, известного на других рынках как Hyundai Starex или Grand Starex. Эта модель долгое время оставалась популярной в Таиланде, в то время как в других странах её начала заменять новая модель Staria с 2021 года. В Таиланде H1 продолжал продаваться исключительно в 11-местной пассажирской версии под названием Hyundai H1 Elite NS.
Теперь, когда производство H1 подходит к концу, Hyundai решила выпустить специальную версию Hyundai H1 Elite FE (Final Edition). Автомобиль отличается своей прочной конструкцией из высокопрочной стали, с размерами длины 5169 мм, ширины 1920 мм и высоты 1925 мм. Специальная версия будет выпущена ограниченным тиражом, хотя точное количество автомобилей не уточнено.
Внешние изменения включают черную радиаторную решетку, новые 16-дюймовые легкосплавные диски и три цвета кузова: Arctic White, Timeless Black и Tan Brown. Двигатель и трансмиссия остаются прежними: 2,5-литровый турбодизель мощностью 175 л.с. и 441 Нм крутящего момента, работающий с 5-диапазонной автоматической коробкой передач и задним приводом.
Среди дополнительного оборудования специальной версии — 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, система автоматического включения фар, задние парктроники, система стабилизации, круиз-контроль и автоматический климат-контроль с доступом для задних пассажиров, сообщает с The 40th Thailand International Motor Expo 2023 издание Центральная Служба Новостей.