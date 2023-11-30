На Motor Expo 2023 Kia представила обновленный Carnival

На международной автомобильной выставке Motor Expo в Таиланде, южнокорейская автомобильная компания KIA представила обновленный минивэн Carnival, адаптированный для азиатского рынка. Обновленный Carnival, который позиционируется как представителя нового сегмента Grand Utility Vehicle, теперь выглядит больше как растянутый кроссовер, нежели традиционный минивэн. Kia, производитель этого автомобиля, отмечает, что он сочетает в себе просторность и комфорт минивэна с динамикой и характеристиками кроссовера.

Внешний вид Kia Carnival обновлен с добавлением защитного пластикового обвеса, имитацией передней защитной пластины и увеличенным дорожным просветом. Сложноформованная светодиодная головная оптика дополнена тонкими светодиодными дневными ходовыми огнями, а задние фонари объединены широкой световой полосой. Задний бампер выглядит массивно, но без излишеств. С боков минивэн напоминает кроссовер благодаря наклонным передним и задним стойкам и плавно понижающейся линии крыши. Модель оснащена раздвижными дверьми для второго и третьего рядов пассажиров. Габаритные размеры Carnival: длина — 5155 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1750 мм, колесная база — 3090 мм, клиренс — 182 мм.

Интерьер нового Carnival выполнен в сдержанном и эргономичном стиле. Цифровой кластер состоит из двух 12,3-дюймовых экранов — панели приборов и мультимедийного управления. Руль многофункциональный, трехспицевый, с кожаной отделкой. Салон выполнен в светлых тонах, с комбинированной тканевой обивкой сидений. В Таиланде предлагается 7-местная версия салона с капитанскими креслами на втором ряду и опционально 8-местная конфигурация.