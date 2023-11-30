В Бангкоке на Motor Expo показали гибридный внедорожник Jeep Grand Cherokee 4xe
На автошоу Thailand International Motor Expo 2023 компания Jeep представила новую версию своего пятиместного внедорожника Grand Cherokee 4xe, специально разработанного для тайского рынка. Эта модель стала первой короткобазной пятиместной версией в последнем поколении Grand Cherokee и также является первым плагин-гибридом бренда. Отличительные черты нового Grand Cherokee включают сокращенный задний свес и переработанное боковое остекление. Длина автомобиля составляет 4914 мм, а колесная база — 2964 мм. Мировая премьера этого внедорожника прошла в летом 2021 года, а сейчас он доступен на тайском рынке.
В интерьере пятиместной версии Grand Cherokee имеется дополнительный экран медиасистемы размером 10,25 дюйма для переднего пассажира, который дополняет два других экрана, установленных в центральной части и слева от передней панели.
Jeep Grand Cherokee 4xe оснащается новым двухлитровым бензиновым турбодвигателем с прямым впрыском топлива и двухканальным турбокомпрессором. Электрификация осуществляется за счет стартер-генератора с ременным приводом и полноценного электродвигателя, интегрированного в 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Общая мощность системы достигает 380 л.с. и 637 Нм крутящего момента.
Grand Cherokee 4xe способен передвигаться на электрическом приводе на дистанцию до 40 км, а максимальный запас хода гибридной системы превышает 700 км. Тяговая батарея на 17 кВт ч, размещенная под полом, работает на напряжении 400 вольт и может заряжаться от обычной домашней розетки, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.