Компания Maserati привезла на Motor Expo 2023 Levante GT

На Thailand International Motor Expo 2023, итальянский производитель премиальных спортивных автомобилей Jeep представил свой гибридный кроссовер Levante GT для тайского рынка. Эта модель, которую производитель называет представителем нового сегмента Grand Utility Vehicle, отличается эксклюзивным дизайном и спортивной производительностью, что является характерной чертой Maserati. В Таиланде стартовая цена модели составляет 7 990 000 бат, что эквивалентно примерно 20,5 млн рублей.

Levante начинался как концепткар под названием Kubang в 2011 году, но серийная модель Maserati Levante была представлена лишь в 2016 году на Женевском автосалоне.

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Современный дизайн Levante включает длинный капот, плавные линии крыши, спортивный силуэт и сдвинутую назад кабину. Автомобиль оснащен тонкими светодиодными фарами и хромированной решеткой радиатора с трезубцем Maserati. На передних крыльях размещены три воздуховода, характерные для дизайна бренда. Колесные арки расширены для 21-дюймовых легкосплавных дисков Continental ContiSportContact. Сзади установлен небольшой спойлер, который визуально завершает крышу. Задний бампер компактный и не включает встроенный диффузор.

Интерьер отделан красной кожей с темной строчкой, руль обшит кожей Nappa, а спортивные сиденья обеспечивают хорошую боковую поддержку. В салоне используются алюминиевые акценты, либо, в качестве опции, элементы из натурального дерева или карбона. Панель приборов частично цифровая, с центральной частью между спидометром и тахометром. Сенсорный экран мультимедийной системы имеет диагональ 8,4 дюйма. Аудиосистема от Harman Kardon или Bowers & Wilkins предлагается в качестве опции.