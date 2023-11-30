Эксперт рассказал, как привести мощность двигателя авто к налоговыгодным значениям

Автомобильный рынок России растет не только за счет официальных поставок, но и схемы параллельного импорта. Эксперты автомобильного ресурса njcar.ru выяснили в ГИБДД, как, не нарушая закон, уменьшить сумму транспортного налога, снизив мощность двигателя автомобиля, ввезенного по схеме параимпорта.

Дело в том, что модели с одинаковыми двигателями для рынка РФ и других стран имеют разные значения мощности в паспортах. Из-за этого, россияне вынуждены платить более высокий налог на транспорт. Причем даже незначительное превышение порога мощности двигателя на несколько «лошадей» может обернуться увеличением налога на 30-40 тысяч рублей ежегодно.

Чтобы на законных основаниях снизить мощность двигателя и платить меньшую сумму налога, автовладельцу нужно провести техническую модификацию двигателя транспортного средства и получить предварительное согласование испытательной лаборатории.

Ее специалисты проведут оценку на предмет возможности изменения мощности авто и проверят на соответствие требованиям безопасности. С полученным от лаборатории разрешением автовладелец обращается в ГИБДД с просьбой выдать разрешение на снижение мощности мотора.

После получения разрешения ГИБДД владельцу авто нужно обратиться в сертифицированный сервисный центр, специалисты которого заменят программное обеспечение блока управления двигателя. Это потребует определенных финансовых вложений, и после этого владелец снова должен обратиться в ГИБДД за запросом направления в один из аккредитованных испытательных центров.