В 2024 году заработает единый полис ОСАГО России и Белоруссии

Депутат Госдумы Виктор Пинский заявил, что с октября 2024 года владельцам машин в России и Белоруссии начнут выдавать единые страховые полисы автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Пинский рассказал, что единый для России и Белоруссии ОСАГО будет электронным.

Замглавы комиссии по законодательству и регламенту союзного парламента Сергей Сивец сообщил, что полис не будет дороже аналогов, существующих на рынках страховых услуг двух стран.

«Мы настроены и уже ведем с профессиональными операторами страховых услуг разговоры о том, чтобы эта стоимость была ниже, чем существующие сегодня страховки», — добавил он.