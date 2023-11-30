В 2024 году заработает единый полис ОСАГО России и Белоруссии
Депутат Госдумы Виктор Пинский заявил, что с октября 2024 года владельцам машин в России и Белоруссии начнут выдавать единые страховые полисы автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Пинский рассказал, что единый для России и Белоруссии ОСАГО будет электронным.
Замглавы комиссии по законодательству и регламенту союзного парламента Сергей Сивец сообщил, что полис не будет дороже аналогов, существующих на рынках страховых услуг двух стран.
«Мы настроены и уже ведем с профессиональными операторами страховых услуг разговоры о том, чтобы эта стоимость была ниже, чем существующие сегодня страховки», — добавил он.
Работа по созданию единого ОСАГО для Союзного государства России и Белоруссии началась весной 2021 года. Сообщалось, что в итоге владельцы авто смогут выбирать, будет ли их полис действовать только на территории страны регистрации авто или же по всему Союзному государству.