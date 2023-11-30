В Китае представили пикап JAC Hunter для бездорожья

На автосалоне в Гуанчжоу компания JAC представила внедорожную версию пикапа Hunter. Об этом сообщает портал Autohome.

JAC Hunter получил новую решетку радиатора, силовой бампер с лебедкой, шноркель для форсирования водных преград и защитные элементы. Пикап также оснастили модифицированной подвеской и внедорожными шинами с 17-дюймовыми дисками.

Под капотом установлен дизельный турбодвигатель объемом 2,0 литра мощностью 170 л.с. (410 Нм), мотор сочетается с 8-ступенчатым гидромеханической автоматической трансмиссией. Привод — полный, типа Part Time с жестко подключаемым задним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. В салоне установлены двухспицевый руль, семидюймовый экран приборной панели и мультимедийный планшет диагональю 10 дюймов.