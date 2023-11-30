Кабмин предоставит 15 млрд рублей на значимые проекты в автомобилестроении РФ
Фонд развития промышленности получит от правительства дополнительно 15 миллиардов рублей для поддержки автомобильной промышленности России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Субсидии предусмотрены на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности. "Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров, необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов", - подчеркнул председатель правительства.
Принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих, рассчитывает Мишустин.
При этом, обратил он внимание, нужно держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей: "Президент особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен".