Рекрутеры выяснили, сколько нужно отложить зарплат, чтобы купить Lada Priora и Ford Focus

Исходя из медианной зарплаты, эксперты «Авто.ру» и рекрутингового сайта hh.ru выяснили, для жителей каких регионов подержанные Ford и Lada доступнее. Для этого они сформировали индекс доступности, каждая единица которого — средняя получка в регионе. Чем он выше, тем больше придется работать, чтобы приобрести самые популярные автомобили на «вторичке».

Lada Priora оказалась наиболее доступной для жителей Северо-Западного федерального округа. Им понадобится 4,8 медианных зарплаты на покупку. На втором месте — Центральный ФО (4,9 зарплаты), на третьем — Уральский ФО (6,2 зарплаты). А вот жителям Северо-Кавказского ФО на подержанную Приору придется работать 9,3 месяца — дольше всех в России.

В случае с Ford Focus на первой строчке оказался Центральный ФО, где 10,1 средних зарплаты хватит на его покупку. Северо-Западный округ занял второе место (11,2 зарплаты), Уральский — третье (13,9 зарплаты). На последней позиции здесь так же Северо-Кавказский федеральный округ: там на Focus придется потратить 18,7 получки.

Lada Priora и Ford Focus в возрасте от восьми до 15 лет — самые популярные машины на вторичном рынке России, на них приходится 185 и 107 тысяч объявлений соответственно. С начала года их доступность изменилась незначительно. При этом среднюю стоимость машин на момент проведения исследования эксперты не назвали.