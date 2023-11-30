Huawei начал сотрудничество с Changan для разработки автомобильных технологий

Новая компания будет создаваться с разделением доли в 60 на 40, большую из которой получит Huawei. Основная работа будет нацелена на исследования и разработки, изготовление, продажи и обслуживание автомобильных интеллектуальных систем. На одном из пресс-релизов Changan рассказали о грядущих разработках интеллектуальных технологий, таких как «умная кабина». Это программное обеспечение для автомобиля, контролирующее систему освещения, технологию проекции дополненной реальности и не только.

Как заявили представители Huawei, новая организация будет работать с партнерами над продвижением инноваций в автомобильной сфере и пытаться добиться высоких показателей в процветании и развитии автомобилестроения. По договору обе стороны обещают активно поддерживать новообразованную компанию и всячески добиваться продвижения ее в лидеры. Принципом работы является не создание новых автомобилей, а модернизация машин Changan технологиями Xiaomi. По такому принципу компания Xiaomi уже сотрудничала с брендом Seres, выпуская автомобили под брендом Aito.