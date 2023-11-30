Подушки безопасности вернутся на внедорожники УАЗ в 2025 году

Гендиректор УАЗа Алексей Спирин рассказал о том, что подушки безопасности вернутся в комплектацию автомобилей Ульяновского автомобильного завода в начале 2025 года.

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Модели отечественной марки перестали оснащаться этой опцией безопасности в 2022 году в связи с санкциями.

Спирин также добавил в комментарии агентству ТАСС, что на территории индустриального парка УАЗ в ближайшее время будет создано производство систем пассивной безопасности для автомобилей.

Ранее "РГ" сообщала, что Ульяновский автозавод модернизировал новый модельный ряд, в который входят "Патриот", "Пикап" и "Профи". Внедорожники стал тише благодаря новым демпферам рычагов управления трансмиссией.

Также известно, что УАЗ работает над дизайном обновлённого "Патриота".

Кроме того, компания уже проводит дорожные испытания "Патриота" с новым мотором - двухлитровым дизелем. Внедорожник получит двигатель, производство которого компания Sollers начала 10 июля 2023 года в ОЭЗ "Алабуга".