Подушки безопасности вернутся на внедорожники УАЗ в 2025 году
Гендиректор УАЗа Алексей Спирин рассказал о том, что подушки безопасности вернутся в комплектацию автомобилей Ульяновского автомобильного завода в начале 2025 года.
Модели отечественной марки перестали оснащаться этой опцией безопасности в 2022 году в связи с санкциями.
Спирин также добавил в комментарии агентству ТАСС, что на территории индустриального парка УАЗ в ближайшее время будет создано производство систем пассивной безопасности для автомобилей.
Ранее "РГ" сообщала, что Ульяновский автозавод модернизировал новый модельный ряд, в который входят "Патриот", "Пикап" и "Профи". Внедорожники стал тише благодаря новым демпферам рычагов управления трансмиссией.
Также известно, что УАЗ работает над дизайном обновлённого "Патриота".
Кроме того, компания уже проводит дорожные испытания "Патриота" с новым мотором - двухлитровым дизелем. Внедорожник получит двигатель, производство которого компания Sollers начала 10 июля 2023 года в ОЭЗ "Алабуга".
Ожидается, что в 2024 году УАЗ возобновит выпуск машин с мотором "Евро-5", а в 2025 году "Патриот" получит новый "автомат".