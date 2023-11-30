Найден способ снизить количество ДТП в опасных районах

Две площадки безопасности появятся на Чуйском тракте в Республике Алтай. Эксперты Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) выявили на трассе перевалы с повышенной аварийностью и выбрали локации для площадок. Цель создания таких площадок проста: профилактика ДТП и развитие туризма.

«Зима славится погодными сюрпризами и требует от водителей осторожности, повышенного внимания на дороге. На больших перегонах по 200 км, на перевалах, в труднодоступных местах не хватает таких оборудованных площадок. Уверен, что наше решение заинтересует также другие горные и северные регионы», – заметил представитель ОААК Максим Мигунов.

По идее, оборудованные площадки должны помочь попавшим в ДТП водителям дождаться сотрудников ГИБДД и скорой помощи, а также обогреться. Зимой цены на туристические услуги снижаются, и налаженная инфраструктура привлекла бы в регион тех, кто хочет посетить живописные места и прилично сэкономить, считают авторы проекта. Впрочем, площадки безопасности останутся актуальны и в летний период.