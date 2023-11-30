На Motor Expo 2023 представлен Maserati Ghibli GT

На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023, Maserati дебютировала с моделью Ghibli GT, ориентированной на тайский рынок. Этот автомобиль, который впервые появился в прошлом году, отличается своим агрессивным спортивным стилем.

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В передней части Ghibli GT привлекает внимание выразительная решетка радиатора с иконическим логотипом Maserati trident, дополненная стильными светодиодными фарами. Сзади особое внимание уделяется выхлопным трубам и компактному спойлеру, который подчеркивает спортивный характер модели. Динамичные боковые линии дополнены уникальными 19-дюймовыми алюминиевыми дисками Trofeo.

Ghibli GT оснащен мощным 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, выдающим 345 лошадиных сил при 5500 об/мин, и комплектуется задним приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.