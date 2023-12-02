В России объявлен старт продаж внедорожника Lexus TX

В России запустили продажи новых внедорожников марки Lexus. Модель TX поставляется в страну по схеме параллельного импорта.
Один из дилерских центров в Москве приступил к реализации новых внедорожников Lexus TX. Автомобиль оценивается в 17 500 000 рублей. Нет информации, сколько именно автомобилей было доставлено в автоцентр. Нет данных и о том, из какой страны начали завозить иномарки.
Представители дилерского центра сообщают, что россияне могут получить такой внедорожник после оформления предварительного заказа, если все привезенные машины будут раскуплены. Напомним, что Lexus TX - это новый автомобиль, который ранее не был представлен в модельной линейке японского бренда. По концепции он представляет собой премиальное исполнение Toyota Grand Highlander, который проектировался специально для рынка Северной Америки.
Модель TX носит статус самого габаритного автомобиля в линейке Lexus с пятью дверями в конструкции. Длина кузова внедорожника составляет 5.16 метра. По умолчанию в салоне предусматривается трехрядная компоновка.
Пока приобрести в России можно только полноприводную модификацию японской модели. За движение автомобиля отвечает гибридная силовая установка. В ее основе лежит мотор рабочим объемом 2.4 литра, который работает в паре с электродвигателем. Общая производительность такой установки составляет 371 л.с.
Есть и доступные варианты - с мотором объемом 2.4 литра, мощность которого равна 279 л.с. В паре с ним работает 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Отличие более дорогого исполнения заключается в наличии дополнительных опций и специального пакета F Sport Performance. Такие внедорожники отличаются оригинальным дизайном и настроенной адаптивной подвеской. Автомобили получили в оснащение светодиодную оптику, климат-контроль и 22-дюймовые колесные диски.