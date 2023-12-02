В России объявлен старт продаж внедорожника Lexus TX

В России запустили продажи новых внедорожников марки Lexus. Модель TX поставляется в страну по схеме параллельного импорта.

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Один из дилерских центров в Москве приступил к реализации новых внедорожников Lexus TX. Автомобиль оценивается в 17 500 000 рублей. Нет информации, сколько именно автомобилей было доставлено в автоцентр. Нет данных и о том, из какой страны начали завозить иномарки.

Представители дилерского центра сообщают, что россияне могут получить такой внедорожник после оформления предварительного заказа, если все привезенные машины будут раскуплены. Напомним, что Lexus TX - это новый автомобиль, который ранее не был представлен в модельной линейке японского бренда. По концепции он представляет собой премиальное исполнение Toyota Grand Highlander, который проектировался специально для рынка Северной Америки.

Модель TX носит статус самого габаритного автомобиля в линейке Lexus с пятью дверями в конструкции. Длина кузова внедорожника составляет 5.16 метра. По умолчанию в салоне предусматривается трехрядная компоновка.

Пока приобрести в России можно только полноприводную модификацию японской модели. За движение автомобиля отвечает гибридная силовая установка. В ее основе лежит мотор рабочим объемом 2.4 литра, который работает в паре с электродвигателем. Общая производительность такой установки составляет 371 л.с.