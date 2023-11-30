Названа цена самого дорогого Ferrari в России

Самый дорогой Ferrari в России можно купить за 121 миллион рублей
Представленный автомобиль с опциональным карбоновым пакетом является самой дорогой моделью итальянского автопроизводителя, которую можно приобрести в нашей стране. 725-сильный автомобиль стал первым серийным кроссовером Ferrari. Спорткар получил необычную компоновку двигателя, а также трансмиссию, расположенную на задней оси.
Московский дилер предлагает привезти Purosangue в черном кузове, дополненный желтыми акцентами на тормозных суппортах и колесных дисках. Салон кроссовера выполнен в аналогичной цветовой палитре. Кроме того, в интерьере присутствуют вставки из карбона. В список опций модели входит имеется 10,2-дюймовый дисплей для переднего пассажира, а также четыре раздельных кресла и задние двери, открывающиеся против хода движения.
Под капотом полноприводного Ferrari Purosangue находится 6,5-литровый V12, отдача которого составляет 725 лошадиных сил. При этом мотор конструктивно расположен в пределах колёсной базы. В паре с агрегатом работает восьмиступенчатый «робот», установленный на задней оси. До «сотни» кроссовер разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 312 километров в час.