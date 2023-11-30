Названа цена самого дорогого Ferrari в России

Представленный автомобиль с опциональным карбоновым пакетом является самой дорогой моделью итальянского автопроизводителя, которую можно приобрести в нашей стране. 725-сильный автомобиль стал первым серийным кроссовером Ferrari. Спорткар получил необычную компоновку двигателя, а также трансмиссию, расположенную на задней оси.

Московский дилер предлагает привезти Purosangue в черном кузове, дополненный желтыми акцентами на тормозных суппортах и колесных дисках. Салон кроссовера выполнен в аналогичной цветовой палитре. Кроме того, в интерьере присутствуют вставки из карбона. В список опций модели входит имеется 10,2-дюймовый дисплей для переднего пассажира, а также четыре раздельных кресла и задние двери, открывающиеся против хода движения.

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Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру