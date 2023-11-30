В Таиланде на Motor Expo показали кроссовер Peugeot 408
На международной автоэкспозиции Thailand International Motor Expo 2023, Peugeot представила тайским потребителям свою новейшую модель кроссовера 408. Этот автомобиль был впервые показан мировой аудитории в 2022 году и теперь делает свой дебют на тайском рынке. Основанный на платформе EMP2, Peugeot 408 тесно перекликается с линейкой 308, но отличается уникальным дизайном передней части с примечательной решеткой радиатора, агрессивным бампером и эффектными крыльями.
Длина колесной базы 408 превышает универсал 308 SW, достигая 2787 мм против 2732 мм. Кроссовер отличается увеличенным дорожным просветом в 188–189 мм в зависимости от комплектации, а его общие габариты составляют 4687 мм в длину, 1848 мм в ширину и 1478 мм в высоту.
Peugeot 408 выделяется матричными фарами и стильными колесами с уникальным геометрическим дизайном, доступными в размерах от 17 до 20 дюймов. Особенностью задней части является отсутствие стеклоочистителя на пятой двери и наличие аэродинамических элементов, таких как спойлер и воздуховоды.
Гибридная модель Peugeot 408 оснащена комбинацией восьмиступенчатой автоматической коробки передач с интегрированным электродвигателем мощностью 110 л.с. и 1,6-литрового турбодвигателя. В максимальном режиме эта силовая установка генерирует 218 л.с. и 300 Нм крутящего момента, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.