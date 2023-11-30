На выставке Motor Expo 2023 представлен Audi Q3 Sportback

На международном автошоу в Таиланде (Thailand International Motor Expo 2023), немецкий автопроизводитель Audi представил модель Q3 Sportback, идеально соответствующую потребностям тайского рынка. Этот кроссовер объединяет в себе эстетику и эмоциональность купе с мощностью и функциональностью кроссовера, предлагая широкий спектр информационно-развлекательных возможностей и настройки подключения, а также обширный выбор дополнительного оборудования для усиления удовольствия от вождения.

Audi Q3 Sportback выделяется своей передней частью с восьмиугольной радиаторной решеткой Singleframe и большими боковыми воздухозаборниками. Сзади привлекают внимание плавно покатая линия крыши, низкое заднее стекло и удлиненные задние фонари треугольной формы. Модель доступна с множеством опционных пакетов, включая стандартный S line. Кроссовер поставляется с бамперами в цвет кузова, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, подсвечиваемыми накладками на пороги, а также алюминиевыми акцентами и логотипом S.

В интерьере Audi Q3 Sportback используется программа MMI с цифровой панелью приборов 10,25 дюйма и мультимедийным экраном 8,8 дюйма. В базовой комплектации предусмотрены передние спортивные сиденья и качественные декоративные вставки. Пакет S line добавляет спортивные сиденья с эмблемой S, мультифункциональное кожаное рулевое колесо, ручку селектора и педали из нержавеющей стали. Заднее сиденье рассчитано на трех человек и может перемещаться на 130 мм в продольном направлении. Багажное отделение вмещает до 530 литров, увеличиваясь до 1400 литров при сложенных сидениях. Дверца багажника оснащена электроприводом с функцией бесконтактного управления.