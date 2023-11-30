В Таиланде на Motor Expo состоялся дебют модели Toyota Veloz в версии X-Urban

На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания Toyota представила модернизированную версию своего компактвэна Veloz, названную X-Urban. Эта модель, второго поколения Veloz, известная своим кроссоверным дизайном, получила широкое признание в Юго-Восточной Азии. Версия X-Urban представляет собой ещё более кроссоверную интерпретацию стандартной модели.

Отличительной чертой X-Urban являются не только внешние детали. Компактвэн получил обновленные нижние части бамперов, уменьшающие риск появления царапин, а также более выраженные расширители крыльев и дополнительные накладки из неокрашенного пластика на дверях, придающие ему вид типичного кроссовера.

Особое внимание было уделено увеличению дорожного просвета. Так, в то время как обычная модель Veloz имеет клиренс 190 мм, а большинство аналогичных моделей достигают 200 мм, X-Urban выделяется дорожным просветом в 205 мм, что на 15 мм выше базовой модели и на 5 мм выше, чем у его конкурентов.