Новейший Galaxy L7, недавно появившийся в Китае, уже привезли в Россию

Модель буквально полгода назад дебютировала в Китая, но ее уже можно найти на российских классифайдах. Так, на avito.ru гибридный кроссовер недавно созданного Geely суббренда Galaxy продают за 3,8 миллиона рублей — примерно столько же в России стоит Tugella, которая, в отличие от L7, представлена на нашем рынке официально. Согласно описанию, Galaxy L7 в комплектации Starship в наличии в Москве.

© Motor.ru

L7 — это среднеразмерный кроссовер, в основе которого лежит платформа Volvo e-CMA. В движение его приводит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 163 лошадиные силы и электромотор — суммарная отдача агрегатов равна 310 силам, указывает продавец. В Китае на выбор предложены две батареи разной емкости: 9,11 и 18,7 киловатт-часа. В салоне у гибрида три экрана: 10,25-дюймовая цифровая «приборка» перед водителем, центральный вертикальный планшет на 13,2 дюйма и 16,2-дюймовый дисплей для пассажира.

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

У автомобиля в комплектации Starship, который продают в Москве, бежевый кожаный салон, люк на крыше, климат-контроль, десять подушек безопасности (фронтальные, коленные, шторки, а также боковые спереди и сзади), аудиосистема с сабвуфером и восемью динамиками, датчики парковки спереди и сзади, а также круиз-контроль и камера заднего вида.