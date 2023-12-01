Из-за санкций в российских городах перестали работать паркоматы

На проблему массово пожаловались водители из Владивостока, Тюмени, а также Новосибирска и Калуги. Местные автомобилисты стали получать штрафы за неоплаченную парковку. За последний месяц необоснованные «письма счастья» получили несколько сотен человек. При этом жители сообщили, что пытались оплатить стоянку, однако система паркоматов то и дело давала сбой.

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Во Владивостоке паркоматы установили около года назад. За каждое из 37 устройств, которые привезли из Франции, местные власти заплатили полтора миллиона рублей. Теперь же все комплексы оказались бесполезны, поскольку паркоматы перестали принимать оплату из-за отказа программного обеспечения. В Тюмени и Калуге ситуация аналогичная. При этом паркоматы в этих городах бесперебойно работали с 2016 года.

Автомобилистам предлагают воспользоваться другими способами оплаты. К примеру, внести средства за парковку можно с помощью мобильного приложения. Однако из-за большой нагрузки на сеть не все водители могут воспользоваться услугой.

При этом российские власти не отчаиваются и планируют оборудовать зарубежные паркоматы отечественным ПО. Стационарные комплексы, выпущенный российскими компаниями, уже появились в Санкт-Петербурге и Перми.