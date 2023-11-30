В Москве представлен новый китайский внедорожник Oting Paladi

Компания Sinomach раскрыла подробности спецификации нового рамного внедорожника Oting Paladin для рынка России. Озвучены характеристики и цены.

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На рынке России модель Oting Paladin будет предлагаться в четырёх комплектациях. Базовая стоимость внедорожника составит 3 799 000 рублей, а максимальная - 4 499 000 рублей. В компании модель называют главным конкурентом Toyota Land Cruiser Prado. Однако по особенностям конструкции он больше напоминает Toyota Fortuner.

Габариты кузова автомобиля следующие - 4882х1850х1875 мм, а колесная база составляет 2850 мм. Построена модель на платформе Nissan Terra. Однако в оформлении кузова и салона есть существенные отличия. Кроме того, производитель использует другую техническую часть для внедорожника.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем Mitsubishi, производительность которого составляет 228 л.с., а крутящий момент - 360 Нм. Мотор может работать на топливе АИ-92. В паре с ним функционирует 8-диапазованная автоматическая трансмиссия ZF. Во всех комплектациях, кроме базовой, производитель предусматривает систему подключаемого полного привода. В оснащении также есть блокировки центрального и заднего дифференциалов. В самых дорогих версиях используется блокировка передней оси.

В версии “Делюкс” автомобиль предлагается с галогеновыми фарами, 18-дюймовыми колесными дисками и комплектом подушек безопасности. В салоне применяется отделка из искусственной кожи в черном и коричневом цветах. В исполнении “Премиум” появляются диодные фары и натуральная кожа в отделке салона. Комплектация “Интеллект” оценивается в 4 339 000 рублей. Здесь предусматривается круиз-контроль, панель приборов на 7 дюймов и центральный дисплей на 12 дюймов. Для версии “Престиж” применяют датчики парковки и набор интеллектуальных опций.