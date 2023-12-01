Топ-менеджер Hyundai заявил, что корейские машины останутся дороже китайских

Главный операционный директор Hyundai Australia Джон Кетт заявил, что автомобили Hyundai всегда останутся более дорогими и премиальными по сравнению с продукцией китайских автопроизводителей. Об этом сообщает carsales.com.au.

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«Я думаю, что мы всегда будем обладать преимуществом перед китайцами. Нам просто нужно придумать технологию, чтобы опережать их, и признать, что наша наценка того стоит для некоторых клиентов», — приводит издание слова Кетта.

По его словам, компания Hyundai не могла бы быть достаточно прибыльной, чтобы инвестировать в множество высокотехнологичных новых моделей, если бы сохраняла низкие цены на свою продукцию на уровне середины 1990-х годов, когда корейский автопроизводитель вел ценовую войну с японскими автопроизводителями.