Шинный завод Continental в Калуге получил новое название
Шинный завод в Калуге, на котором ранее выпускалась продукция компании Continental AG, получил название Gislaved. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.
Мощность промышленной площадки составляет 4 млн шин в год, в производстве заняты 1 тыс. человек. Завод в настоящее время выпускает модели Soft Frost 200 и Nord Frost 200, в дальнейшем линейка будет расширена.
В пресс-службе пояснили, что в 2024 году площадка выйдет на полную мощность, в штат примут еще 100 человек.
Кроме того, в разработке находятся три линейки, предназначенные для среднеценового и премиального сегмента.
Напомним, что в марте 2023 года гендиректор Continental AG Николай Сетцер рассказал, что компания планирует продать свой российский бизнес в полном объеме.
По его словам, в 2022 году корпорация столкнулась с значительными трудностями в сферах логистики, энергетики, поставок сырья.
В мае немецкое предприятие перешло под контроль российской группы «Кордиант» (входит в холдинг S8 Capital).