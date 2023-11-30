Шинный завод Continental в Калуге получил новое название

Шинный завод в Калуге, на котором ранее выпускалась продукция компании Continental AG, получил название Gislaved. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Мощность промышленной площадки составляет 4 млн шин в год, в производстве заняты 1 тыс. человек. Завод в настоящее время выпускает модели Soft Frost 200 и Nord Frost 200, в дальнейшем линейка будет расширена.

В пресс-службе пояснили, что в 2024 году площадка выйдет на полную мощность, в штат примут еще 100 человек.

Кроме того, в разработке находятся три линейки, предназначенные для среднеценового и премиального сегмента.

Напомним, что в марте 2023 года гендиректор Continental AG Николай Сетцер рассказал, что компания планирует продать свой российский бизнес в полном объеме.

По его словам, в 2022 году корпорация столкнулась с значительными трудностями в сферах логистики, энергетики, поставок сырья.