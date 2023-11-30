Названы самые ненадежные автомобили

В ходе изучения порядка 330 тысяч автомобилей, выпущенных за последние 23 года, эксперты назвали традиционные машины с ДВС самыми надежными. Оказалось, что электромобили имеют на 79 процентов больше проблем с обслуживанием, чем машины с ДВС. В свою очередь, подключаемые гибриды ремонтируются сложнее авто с бензиновыми и дизельными двигателями на 146 процентов.