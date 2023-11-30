Mercedes открывает первые центры зарядки электромобилей с залом ожидания

За время развития электрокаров скорость их зарядки все еще сильно уступает скорости заправки топливного бака автомобиля с ДВС. Потому электромобили все еще не так практичны.

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Компания Mercedes-Benz решила попытаться изменить этот статус путем внедрения своих собственных зарядных станций, получивших название Mercedes-Benz High Power Charging. На таких станциях заряд автомобиля может достигать 400 кВт, а во время зарядки можно перекусить в ресторане, посмотреть телевизор на мягком диване, выпить прохладительные напитки в баре или сходить в туалет.

Впервые такие станции были запущены в Мангейм, Германия и Чэнду, Китай. Однако компания не остановилась и объявила о запланированном строительстве в сотрудничестве с MN8 Energy четырехсот таких станций на территории США. Первая из них появилась в штате Джорджия. Сама зарядная станция находится под крышей, которая защитит от непогоды и яркого солнца, а светодиодное освещение обеспечивает хороший обзор в ночное время. Более того, компания заявила о том, что двери таких станций будут открыты не только автомобилям марки Mercedes-Benz, а всем электромобилям. Единственной привилегией владельцев Mercedes-Benz будет возможность бронировать точку заряда заранее, чтобы избежать очереди.

Mercedes-Benz не единственный производитель, который строит подобные центры. Залы зарядки в Европе строили компании Audi и Porsche, а на территории США этим занимались Volkswagen и Rivian, но их масштабы были значительно меньше. Сейчас Mercedes-Benz придется потягаться с Tesla, которая за много лет смогла достичь большого географического охвата.