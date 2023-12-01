Собянин рассказал, как удалось увеличить скорость на МКАД на 15%

Собянин рассказал о мерах, которые помогли на ряде участков МКАД увеличить скорость движения на 15 процентов
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, проекты Центра организации дорожного движения по переразметке на МКАД улучшили условия движения. Благодаря им на нескольких участках дороги пропускная способность увеличилась почти на 15%. Въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд - быстрее.
Напомню, по МКАД передвигается больше 1 млн машин. Как отмечает глава города, это самая популярная трасса в Москве. Чтобы оптимизировать движение и повысить безопасность, ЦОДД на восьми участках и на двух съездах с магистрали добавил дополнительный ряд за счет сужения полос. Там же сделано 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД.
Дополнительная полоса появилась на съезде на Варшавское шоссе с внешней стороны МКАД в сторону М-2 "Крым" и на Мякининском проезде перед Неманским. Работают 770 камер видеоаналитики. Информация об опасной ситуации моментально передается в Ситуационный центр ЦОДД.
На 70-м километре МКАД установлено звуковое уличное оповещение, которое срабатывает, как только камеры "видят" ДТП без пострадавших. Работают восемь табло экстренного информирования об аварии или дорожных работах.
Дорожный патруль ЦОДД помогает водителям при поломке или буксировке машин после ДТП. В частности, это очень помогает во время снегопадов, что в очередной раз доказала непогода, установившаяся в столице с последних дней ноября.