Собянин рассказал, как удалось увеличить скорость на МКАД на 15%

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, проекты Центра организации дорожного движения по переразметке на МКАД улучшили условия движения. Благодаря им на нескольких участках дороги пропускная способность увеличилась почти на 15%. Въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд - быстрее.

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Напомню, по МКАД передвигается больше 1 млн машин. Как отмечает глава города, это самая популярная трасса в Москве. Чтобы оптимизировать движение и повысить безопасность, ЦОДД на восьми участках и на двух съездах с магистрали добавил дополнительный ряд за счет сужения полос. Там же сделано 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД.

Дополнительная полоса появилась на съезде на Варшавское шоссе с внешней стороны МКАД в сторону М-2 "Крым" и на Мякининском проезде перед Неманским. Работают 770 камер видеоаналитики. Информация об опасной ситуации моментально передается в Ситуационный центр ЦОДД.

На 70-м километре МКАД установлено звуковое уличное оповещение, которое срабатывает, как только камеры "видят" ДТП без пострадавших. Работают восемь табло экстренного информирования об аварии или дорожных работах.